Егор Дёмин раскрыл детали встречи с легендой НБА Винсом Картером

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился подробностями своей встречи с членом Зала славы баскетбола Винсом Картером накануне первого предсезонного матча «Бруклина» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину

«Это видео уже разлетелось везде, но никто не знает, о чём речь. Винс Картер на этом видео рассказывает и показывает, против кого ему сложнее всего было играть», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Отметим, что Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА, а его 15-й номер был навечно закреплён за ним как в клубе «Бруклин Нетс», так и в «Торонто Рэпторс».