22 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть в овертайме «Юту» в предсезонном матче

В ночь с 10 на 11 октября на площадке «Эй-Ти-энд-Ти-центр» (Сан-Антонио, США) завершился предсезонный матч НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Ютой Джаз». Победили в овертайме хозяева паркета со счётом 134:130.

Самыми результативными игроками матча стали защитник гостей Брайс Сенсабо, набравший 26 очков и сделавший одну результативную передачу и центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма (22 очка, семь подборов и три результативные передачи).

В следующем предсезонном матче «Сан-Антонио Спёрс» встретится в гостях с «Индианой Пэйсерс». «Юта Джаз» сыграет дома с «Даллас Маверикс». Оба матча пройдут 14 октября.