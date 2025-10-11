22 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть в овертайме «Юту» в предсезонном матче
В ночь с 10 на 11 октября на площадке «Эй-Ти-энд-Ти-центр» (Сан-Антонио, США) завершился предсезонный матч НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Ютой Джаз». Победили в овертайме хозяева паркета со счётом 134:130.
НБА — предсезонные матчи
11 октября 2025, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
134 : 130
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Garcia - 20, Васселл - 18, Умуде - 13, Джонсон - 11, Шампани - 10, Harper - 9, Уотерс III - 9, Ингрэм - 9, Корнет - 7, Bryant - 6, Маклафлин, Флаглер, Бийомбо, Миникс, Поттер, Барнс
Юта Джаз: Сенсабо - 26, Clayton - 20, Bailey - 20, Хендрикс - 15, Джордж - 12, Уильямс - 12, Нуркич - 12, Лав - 8, Михайлюк - 5, Бамба, Харклесс, Tonje, Андерсон, Чьебв
Самыми результативными игроками матча стали защитник гостей Брайс Сенсабо, набравший 26 очков и сделавший одну результативную передачу и центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма (22 очка, семь подборов и три результативные передачи).
В следующем предсезонном матче «Сан-Антонио Спёрс» встретится в гостях с «Индианой Пэйсерс». «Юта Джаз» сыграет дома с «Даллас Маверикс». Оба матча пройдут 14 октября.
