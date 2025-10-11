Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Ждём в команде». В МБА-МАИ выразили надежду на благополучный исход дела Касаткина

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян выразил надежду, что ситуация с арестом 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции разрешится благополучно, и добавил, что в московском клубе его очень ждут.

— Ранее вы говорили, что ждёте Даниила Касаткина обратно в МБА‑МАИ. Насколько следите за его ситуацией?
— Следим за ситуацией Даниила, стараемся быть в курсе событий. Сейчас ждём. Последние заседания переносились. Сейчас в ожидании того, каким будет финальное решение, а дальше будем смотреть, какие действия. Конечно же, мы надеемся, что это недоразумение, что эта ситуация разрешится в пользу Даниила и он уже эти оковы скинет. Морально всё это очень тяжело. К тому же он ещё и в чужой стране находится. Конечно, мы ждём, что всё для него решится благополучно.

— Надеетесь увидеть его в МБА‑МАИ по ходу этого сезона?
— Главное, чтобы это недоразумение разрешилось. А так, конечно же, мы его ждём в команде, — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Комментарии
