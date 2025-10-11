Предсезонка НБА: результаты 11 октября

Сегодня, 11 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 11 октября:

«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 107:105.

«Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 98:128.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 134:130 ОТ.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 124:123.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).