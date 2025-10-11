Предсезонка НБА: результаты 11 октября
Поделиться
Сегодня, 11 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Предсезонные матчи НБА — результаты 11 октября:
- «Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 107:105.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 98:128.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 134:130 ОТ.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 124:123.
Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 11 октября 2025
-
07:53
-
07:24
-
05:57
-
05:28
-
05:21
-
05:00
-
04:30
-
03:30
-
02:45
-
02:00
-
00:15
- 10 октября 2025
-
23:34
-
23:29
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
21:58
-
21:48
-
20:52
-
20:48
-
19:50
-
19:33
-
18:52
-
18:23
-
17:41
-
17:38
-
17:26
-
17:05
-
16:53
-
16:25
-
15:58
-
15:47
-
15:09
-
15:00
-
14:59