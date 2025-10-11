Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Предсезонка НБА: результаты 11 октября

Предсезонка НБА: результаты 11 октября
Сегодня, 11 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 11 октября:

  • «Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 107:105.
  • «Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 98:128.
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 134:130 ОТ.
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 124:123.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
