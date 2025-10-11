Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Завтрак с «большим» человеком!» Дёмин — о встрече с членом Зала славы баскетбола Яо Мином

«Завтрак с «большим» человеком!» Дёмин — о встрече с членом Зала славы баскетбола Яо Мином
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал в социальных сетях фотографию с легендарным китайским баскетболистом и членом Зала славы Яо Мином.

Завтрак с «большим» человеком! Поговорили о баскете, об особенностях наших культур и языков. Яо поделился опытом о своём старте в НБА, рассказал интересные истории из карьеры. Продолжаю встречаться с уникальными людьми. Это воодушевляет!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Яо Мин восемь раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. На протяжении всей своей карьеры в лиге он играл за «Хьюстон Рокетс», который закрепил за ним 11-й номер, выведя его из обращения.

Сейчас читают:
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android