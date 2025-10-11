«Завтрак с «большим» человеком!» Дёмин — о встрече с членом Зала славы баскетбола Яо Мином

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал в социальных сетях фотографию с легендарным китайским баскетболистом и членом Зала славы Яо Мином.

Завтрак с «большим» человеком! Поговорили о баскете, об особенностях наших культур и языков. Яо поделился опытом о своём старте в НБА, рассказал интересные истории из карьеры. Продолжаю встречаться с уникальными людьми. Это воодушевляет!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Яо Мин восемь раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. На протяжении всей своей карьеры в лиге он играл за «Хьюстон Рокетс», который закрепил за ним 11-й номер, выведя его из обращения.