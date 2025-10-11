Единая лига: расписание матчей 11 октября
Поделиться
В субботу, 11 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание на 11 октября
14:30 мск — «Самара» — «Бетсити Парма»;
16:30 мск — УНИКС — «Уралмаш».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером сезона является УНИКС, который в двух матчах не потерпел ни одного поражения. На втором месте располагается МБА-МАИ — у москвичей на данный момент три победы в трёх встречах, но казанцы выше из-за разницы мячей. ЦСКА и «Зенит» за два тура проиграли по одному матчу.
Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
10:21
-
09:54
-
09:30
-
09:02
-
07:53
-
07:24
-
05:57
-
05:28
-
05:21
-
05:00
-
04:30
-
03:30
-
02:45
-
02:00
-
00:15
- 10 октября 2025
-
23:34
-
23:29
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
21:58
-
21:48
-
20:52
-
20:48
-
19:50
-
19:33
-
18:52
-
18:23
-
17:41
-
17:38
-
17:26
-
17:05
-
16:53
-
16:25
-
15:58