Единая лига: расписание матчей 11 октября

В субботу, 11 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 11 октября

14:30 мск — «Самара» — «Бетсити Парма»;

16:30 мск — УНИКС — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК Самара Самарская область Не начался Бетсити Парма Пермский край Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК УНИКС Казань Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером сезона является УНИКС, который в двух матчах не потерпел ни одного поражения. На втором месте располагается МБА-МАИ — у москвичей на данный момент три победы в трёх встречах, но казанцы выше из-за разницы мячей. ЦСКА и «Зенит» за два тура проиграли по одному матчу.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.