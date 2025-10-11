Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 11 октября

Единая лига: расписание матчей 11 октября
Комментарии

В субботу, 11 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 11 октября

14:30 мск — «Самара» — «Бетсити Парма»;
16:30 мск — УНИКС — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером сезона является УНИКС, который в двух матчах не потерпел ни одного поражения. На втором месте располагается МБА-МАИ — у москвичей на данный момент три победы в трёх встречах, но казанцы выше из-за разницы мячей. ЦСКА и «Зенит» за два тура проиграли по одному матчу.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

Материалы по теме
МБА-МАИ окрасила сезон Единой лиги. Такого начала вряд ли кто-то ожидал!
МБА-МАИ окрасила сезон Единой лиги. Такого начала вряд ли кто-то ожидал!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android