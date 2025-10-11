Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Видео: популярный тренер и блогер реализовал бросок на скорости по отвесной стене

Американский популярный баскетбольный тренер и блогер Lethal Shooter выложил в социальных сетях видеоролик с необычным попаданием мяча в корзину.

При содействии с компанией «Ред Булл», приоритетом которой являются экстремальные виды спорта и достижения, блогер залез на заднее сиденье машины. Автомобиль был пущен по отвесной стене на скорости 80 км/ч, а Lethal Shooter вылез из окна к двум прикреплённым тубам на крыше с мячами. И с третьей попытки на пятом круге попал в корзину, не задев щит и душку кольца.

Блогер активно развивает свой канал на YouTube и даже снялся в успешном фильме «Прорваться в НБА».

