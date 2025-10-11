Скидки
Звезда WNBA пришла в состоянии опьянения на пресс-конференцию после финала плей-офф

Аудио-версия:
29-летняя американская профессиональная баскетболистка Эйжа Уилсон, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за команду «Лас-Вегас Эйсес», после победы в финале сезона-2025 пришла на пресс-конференцию в состоянии алкогольного опьянения.

«Эйсес» в финальной серии плей-офф сошлись с «Финикс Меркури». В решающем матче «Лас-Вегас» выиграл со счётом 97:85, закрыв серию и завоевав титул — 4-0. В полуфинале игроки «Лас-Вегаса» в пятиматчевом противостоянии встречались с «Индианой Фивер», выиграв 3-2.

Уилсон в нынешнем сезоне стала абсолютной рекордсменкой WNBA по количеству званий MVP сезона, получив в сезоне-2025 в четвёртый раз награду. По итогам финала она была также признана MVP, что стало для неё вторым в карьере достижением.

Эйжа — возлюбленная центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо.

Гауфф высказалась о конфликте руководства и игроков в WNBA
