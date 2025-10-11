Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
16:30 Мск
Баскетбол

«Много надежд на молодёжь». Тренер «Самары» — об игре с «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с командой «Бетсити Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
«В это межсезонье «Парма» заметно преобразилась. В Перми подписали хорошо знакомых нам игроков. И это уже даёт результаты. Показателен последний матч с ЦСКА: энергия, скорость, физика – пермяки всё это продемонстрировали. Плюс агрессивная защита, с которой нам предстоит столкнуться. Мы ведём подготовку.

Хотя у нас по-прежнему есть потери: Данила Походяев, Никита Михайловский, Дмитрий Чебуркин находятся в лазарете. Но много надежд на нашу молодёжь. В последнем матче в Саратове нам не хватило свежести на концовку. Участие в игре молодых игроков должно дать нам дополнительную ротацию и энергию на площадке», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

