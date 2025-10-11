«Выглядит великолепно». Тренер «Клипперс» Лю оценил форму Кавая Леонарда

48-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне главный тренер клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю, ранее возглавлявший «Кливленд Кавальерс», высказался о форме звёздного форварда калифорнийцев Кавая Леонарда.

«Кавай выглядит великолепно. Он хорош в процессе каждой тренировки, его тело в отличной форме. Он чувствует себя действительно хорошо, так что, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — приводит слова Лю издание Clutch Points.

Перед началом сезона Кавай стал участником громкого скандала, связанного с его контрактом и владельцем «парусников» Стивом Баллмером.