«Станем тёмной лошадкой». Йокич оценил шансы «Денвера» на титул в новом сезоне

30-летний звёздный сербский центровой Никола Йокич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», высказался о шансах коллектива побороться с действующими чемпионами лиги из «Оклахома-Сити Тандер».

«Оклахома» фаворит? Надеюсь, мы сможем стать молчаливым — как бы это сказать? — молчаливым рыцарем. Молчаливой лошадкой. Тёмной лошадкой», — приводит слова Йокича журналист Беннетт Дурандо в социальной сети Х.

«Денвер» и «Оклахома» провели семиматчевую серию в 1/2 финала плей-офф сезона-2024/2026, в которой игроки «Наггетс» уступили — 3-4. Затем «Оклахома» прошла в финале Западной конференции «Миннесоту Тимбервулвз», а затем обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-3) и завоевала титул.