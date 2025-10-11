Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Станем тёмной лошадкой». Йокич оценил шансы «Денвера» на титул в новом сезоне

«Станем тёмной лошадкой». Йокич оценил шансы «Денвера» на титул в новом сезоне
Комментарии

30-летний звёздный сербский центровой Никола Йокич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», высказался о шансах коллектива побороться с действующими чемпионами лиги из «Оклахома-Сити Тандер».

«Оклахома» фаворит? Надеюсь, мы сможем стать молчаливым — как бы это сказать? — молчаливым рыцарем. Молчаливой лошадкой. Тёмной лошадкой», — приводит слова Йокича журналист Беннетт Дурандо в социальной сети Х.

«Денвер» и «Оклахома» провели семиматчевую серию в 1/2 финала плей-офф сезона-2024/2026, в которой игроки «Наггетс» уступили — 3-4. Затем «Оклахома» прошла в финале Западной конференции «Миннесоту Тимбервулвз», а затем обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-3) и завоевала титул.

Материалы по теме
«Нет сомнений». Ван Ганди оценил перспективы «Оклахомы» в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android