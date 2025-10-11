Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Уиндхорст ответил, мог ли Леброн получить свою травму при игре в гольф

Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст ответил, мог ли 40-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») получить защемление седалищного нерва во время игры в гольф.

«Я получил много сообщений об этом, когда «Лейкерс» объявили о травме. 40-летний дебютант в гольфе… люди спрашивали меня, мог ли он получить своё повреждение во время игры в гольф, потому что Леброн занимался гольфом всё лето, а защемление седалищного нерва — это то, что случается с гольфистами.

Но позвольте мне кое-что пояснить. У гольфиста-правши защемление нерва обычно возникает с левой стороны, потому что именно там наибольший оборот туловища при ударе. Так что повреждение Леброна вызвано баскетболом», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

