Йокич рассказал, какой совет дал Джонсону, который мог играть с Дёминым в «Бруклине»

30-летний звёздный сербский центровой Никола Йокич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», рассказал, какой совет дал новичку клуба Кэмерону Джонсону.

«Я сказал ему: «Не пытайся подстраиваться под других. Ты действительно важная часть нашего нападения. Будь самим собой. Играй в свою игру и будь агрессивным в данный момент или в той роли, которую тебе поручили», — сказал Йокич на пресс-конференции команды.

Джонсон стал игроком «Денвера» после обмена Майкла Портера-младшего в состав «Бруклин Нетс». Также руководство «Наггетс» отдало за Джонсона незащищённый пик первого раунда драфта 2032 года.