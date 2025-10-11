«Время пришло, он добился всего». Перкинс призвал Леброна завершить карьеру

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс призвал 40-летнего Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») завершить карьеру по итогам сезона-2025/2026.

«Время отца пришло. Мы слышали, как Леброн говорил о том, что, когда придёт время, они сядут за стол переговоров с его семьёй. Он даже собирается произнести слово «любовь», верно, и посмотреть, сохранится ли оно. Но его тело говорит: «Послушай меня». И вот уже три года подряд Леброн Джеймс борется с травмами, из-за которых он выбывает из игры, а может, и четыре. Его тело говорит ему: «Эй, я было снисходительно к тебе. Пришло время и тебе быть добрее ко мне. Пора это прекратить!»

В конце этого сезона я чувствую, что это должна быть финальная точка для Леброна и он действительно должен завершить карьеру после этого сезона. Ему больше нечего делать. Он добился всего. Он, вероятно, лидер всех времён и народов во всём. Он участвует в разговоре о GOAT. Ему будет 41 год, а его тело уже прямо сейчас говорит ему прекращать», — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.