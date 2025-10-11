Экс-тренер НБА оценил готовность лиги к смене звёзд после ухода Леброна, Дюранта и Карри

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди оценил готовность лиги к смене звёзд после завершения карьеры Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевином Дюрантом («Хьюстон Рокетс») и Стефеном Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

«Мы переживаем потрясающее время в лиге, потому что болельщики могут быть готовыми к закату карьеры таких легенд, как Леброн, КейДи и Стефен, но при этом у нас формируется отличная группа из молодых парней и тех, кто находится где-то посередине.

У вас есть Никола Йокич, Энтони Эдвардс, Шей Гилджес-Александер. Послушайте, в НБА никогда не было недостатка в талантах, но, на мой взгляд, по-настоящему хорошо то, что у нас есть действительно замечательные люди», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.