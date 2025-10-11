Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-тренер НБА оценил готовность лиги к смене звёзд после ухода Леброна, Дюранта и Карри

Экс-тренер НБА оценил готовность лиги к смене звёзд после ухода Леброна, Дюранта и Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди оценил готовность лиги к смене звёзд после завершения карьеры Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевином Дюрантом («Хьюстон Рокетс») и Стефеном Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

«Мы переживаем потрясающее время в лиге, потому что болельщики могут быть готовыми к закату карьеры таких легенд, как Леброн, КейДи и Стефен, но при этом у нас формируется отличная группа из молодых парней и тех, кто находится где-то посередине.

У вас есть Никола Йокич, Энтони Эдвардс, Шей Гилджес-Александер. Послушайте, в НБА никогда не было недостатка в талантах, но, на мой взгляд, по-настоящему хорошо то, что у нас есть действительно замечательные люди», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.

Материалы по теме
«Время пришло, он добился всего». Перкинс призвал Леброна завершить карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android