Главный тренер Германии Мумбру до сих пор находится в больнице с панкреатитом после ЧЕ

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру до сих пор находится в больнице в финском Тампере, в которую попал после финала чемпионата Европы — 2025, в котором его подопечные завоевали золотые медали в матче с Турцией (88:83), сообщили в издании Mundo Deportivo.

Мумбру заболел во время турнира, а на следующий день после финала был экстренно госпитализирован с панкреатитом. Предварительно Алекс должен был провести 15 дней в лечебном учреждении и выписаться в конце сентября. Но находится в клинике уже на протяжении 27 дней.

За это время тренер Германии сбросил 16 кг и находился на внутривенном питании, только на днях перейдя на полутвёрдую пищу.