Главная Баскетбол Новости

Главный тренер Германии Мумбру до сих пор находится в больнице с панкреатитом после ЧЕ

Комментарии

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру до сих пор находится в больнице в финском Тампере, в которую попал после финала чемпионата Европы — 2025, в котором его подопечные завоевали золотые медали в матче с Турцией (88:83), сообщили в издании Mundo Deportivo.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

Мумбру заболел во время турнира, а на следующий день после финала был экстренно госпитализирован с панкреатитом. Предварительно Алекс должен был провести 15 дней в лечебном учреждении и выписаться в конце сентября. Но находится в клинике уже на протяжении 27 дней.

За это время тренер Германии сбросил 16 кг и находился на внутривенном питании, только на днях перейдя на полутвёрдую пищу.

