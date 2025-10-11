Брат Николы Йокича приговорён к одному году заключения за драку с фанатом «Лейкерс»

Страхинья Йокич, являющийся старшим братом 30-летнего звёздного сербского центрового НБА Николы Йокича («Денвер Наггетс»), приговорён условно к одному году заключения, сообщили в издании The Denver Post.

Йокич-старший не признал своей вины в драке с фанатом «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2024-м инцидент, произошедший на арене «Денвера», был запечатлён на камеру и мгновенно стал вирусным в социальных сетях, вызвав бурные обсуждения среди пользователей. Согласно свидетельствам очевидцев и протоколу ареста, Страхиня и его брат Неманья сначала вступили в словесную перепалку с фанатом, после чего Страхиня нанёс удар, сбивший мужчину с ног.