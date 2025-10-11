Четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оценил нововведение НБА для защиты снайперов.

High-five rule — или правило «дай пять». Раньше, если защитник задевал запястье, предплечье или плечо бросающего уже после того, как мяч был выпущен из рук, это не считалось фолом. Теперь же лига намерена внимательнее отслеживать так называемый «вторичный контакт» — момент, когда защитник не просто слегка задевает руку соперника, а делает очевидное смахивающее движение или наносит по ней удар.

«Мы пытались добиться этого в течение многих лет, так что я ценю это как стрелок. Я уверен, что буду всегда отстаивать свою точку зрения», — приводит слова Карри журналист Кензо Фукуда в социальной сети Х.