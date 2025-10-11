Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри оценил нововведение НБА для защиты снайперов

Стефен Карри оценил нововведение НБА для защиты снайперов
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оценил нововведение НБА для защиты снайперов.

High-five rule — или правило «дай пять». Раньше, если защитник задевал запястье, предплечье или плечо бросающего уже после того, как мяч был выпущен из рук, это не считалось фолом. Теперь же лига намерена внимательнее отслеживать так называемый «вторичный контакт» — момент, когда защитник не просто слегка задевает руку соперника, а делает очевидное смахивающее движение или наносит по ней удар.

«Мы пытались добиться этого в течение многих лет, так что я ценю это как стрелок. Я уверен, что буду всегда отстаивать свою точку зрения», — приводит слова Карри журналист Кензо Фукуда в социальной сети Х.

Материалы по теме
Стефену Карри стоит поблагодарить НБА: лига ввела правило для тех, кто бросает точно
Стефену Карри стоит поблагодарить НБА: лига ввела правило для тех, кто бросает точно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android