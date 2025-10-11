Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Самара — Бетсити Парма, результат матча 11 октября 2025, счёт 57:107, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Парма» разгромила «Самару» с разницей в 50 очков в Единой лиге
Комментарии

В субботу, 11 октября, во Дворце спорта им. В.С. Высоцкого состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором «Самара» принимала «Бетсити Парму». Самарские баскетболисты проиграли с разгромным счётом пермякам — 57:107 (10:20; 17:32; 20:30; 10:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
57 : 107
Бетсити Парма
Пермский край
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Маруфов, Базоров, Минченко, Калинов, Великородный, М. Кулагин, Косяков, Чикарев
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

У «Самары» отличился центровой Егор Великородный — восемь очков, три подбора, две передачи, четыре перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+12».

Лучшим игроком матча стал американский центровой Террелл Картер, оформивший дабл-дабл — 12 очков, 11 подборов, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
