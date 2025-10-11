«Парма» разгромила «Самару» с разницей в 50 очков в Единой лиге

В субботу, 11 октября, во Дворце спорта им. В.С. Высоцкого состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором «Самара» принимала «Бетсити Парму». Самарские баскетболисты проиграли с разгромным счётом пермякам — 57:107 (10:20; 17:32; 20:30; 10:25).

У «Самары» отличился центровой Егор Великородный — восемь очков, три подбора, две передачи, четыре перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+12».

Лучшим игроком матча стал американский центровой Террелл Картер, оформивший дабл-дабл — 12 очков, 11 подборов, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».