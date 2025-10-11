Егор Дёмин заключил контракт с компанией Li-Ning и брендом Дуэйна Уэйда

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий команду НБА «Бруклин Нетс», заключил контракт с компанией по производсту спортивной одежды и экипировки Li-Ning и под-брендом Way of Wade, созданным легендарным Дуэйном Уэйдом.

Фото: LI-NING

«Мы рады приветствовать Егора Дёмина в семье Way of Wade в качестве нашего нового атлета. Его отношение к семье, баскетболу, благотворительности и моде глубоко перекликается с моими ценностями. То, что он показал на площадке и за её пределами в этой предсезонной подготовке, свидетельствует о полной самоотдаче игре и поддержке сообщества Бруклина. Мы с энтузиазмом ждём его первых достижений в этом сезоне и всего, что ждёт впереди вместе с нашими инновационными продуктами», — сказал Уэйд в пресс-релизе Li-Ning.