«Личное значение». Дёмин — о контракте с брендом Дуэйна Уэйда

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий команду НБА «Бруклин Нетс», прокомментировал заключение контракта с брендом Li-Ning.

«Очень горжусь, что присоединился к семье Li-Ning и Way of Wade. Продукция бренда действительно впечатляет — она помогает мне готовиться к моему первому сезону в НБА. Так как я увлекаюсь дизайном и модой, мне особенно интересно, как Way of Wade и Li-Ning развивают lifestyle-направление. Когда вспоминаю философию Уэйда Make Your Own Way — «Прокладывай свой путь», то, что моя первая баскетбольная майка была с именем Дуэйна Уэйда, сотрудничество начинает приобретать для меня личное значение», — приводит слова Дёмина пресс-служба бренда.