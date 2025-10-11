Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

В МБА-МАИ объяснили лидерство в турнирной таблице на старте сезона Единой лиги

В МБА-МАИ объяснили лидерство в турнирной таблице на старте сезона Единой лиги
Комментарии

Гендиректор ПБК МБА-МАИ Игорь Кочарян поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Московский клуб одержал три победы в трёх матчах и в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

«За любым успехом стоит большая работа, чем мы и занимаемся. И в межсезонье, и на этапах подготовки к сезону, и сейчас. Как видите, были коррективы по составу. У нас сложился коллектив, этот коллектив голодный до побед. В команде хорошая атмосфера, все ребята прекрасно понимают свои роли и стараются приносить максимальную пользу вне зависимости от того, как складывается игра. Кто-то находится в оптимальном состоянии, кто-то, возможно, – нет. Тем не менее каждый что-то даёт команде по чуть-чуть.

Общекомандное состояние — это очень важно. Важно, когда каждый выходящий на площадку усиливает игру. И сейчас хочется это состояние сохранить, а дальше смотреть, как получится в более длинной проекции», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину:

