«Асомов!» Испанские комментаторы неоднократно искажали фамилию Егора Амосова

Молодёжная команда мадридского «Реала» (U22) одержала уверенную победу в матче с «Уникахы» (105:62). Россиянин Егор Амосов, представляющий «Реал», набрал 21 очко, совершил шесть подборов и отдал четыре результативные передачи.

В ходе трансляции испанские комментаторы несколько раз ошибались в произношении фамилии Егора после его удачных действий, называя спортсмена «Асомов».

Амосов — воспитанник самарского баскетбола, в 14 лет подписал профессиональный контракт с БК «Самара» и стал самым молодым игроком в истории клуба и Единой лиги ВТБ. В 2025 году стало известно, что Егор продолжит карьеру в «Реале». Сейчас ему 17 лет.

