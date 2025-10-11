Фото: Дэвид Бекхэм встретился с Шакилом О'Нилом и Яо Мином

Прославленный английский футболист, ныне президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией.

Бекхэм показал, как встретился с легендарными игроками Национальной баскетбольной ассоциации Шакилом О'Нилом и Яо Мином.

«Встреча трёх легенд», — подписал фото Бекхэм.

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Ранее сообщалось, что Бекхэм вместе с выдающимся китайским и голливудским актёром Джеки Чаном посетили предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации в Макао (Китай) между «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс».

