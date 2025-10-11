УНИКС вырвал победу в матче Единой лиги с «Уралмашем»

Сегодня, 11 октября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-холл» в Казани УНИКС принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась победой хозяев площадки со счётом 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 15:13, 22:17).

Лучшую результативность в составе победителей показал канадский лёгкий форвард Дишон Пьерр. Своей команде он принёс 19 очков. Также в его активе четыре подбора и одна результативная передача. В составе «Уралмаша» сразу трое игроков набрали по 13 очков: Тайрелл Нэльсон, Джавонте Даглас и Хэйден Далтон.

В следующем туре регулярного чемпионата УНИКС на выезде сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится 14 октября. «Уралмаш» следующую встречу проведёт дома с «Автодором». Она состоится также 14 октября.