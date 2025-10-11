Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

УНИКС — «Уралмаш», результат матча 11 октября 2025, счёт 76:70, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС вырвал победу в матче Единой лиги с «Уралмашем»
Сегодня, 11 октября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-холл» в Казани УНИКС принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась победой хозяев площадки со счётом 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 15:13, 22:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 70
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брайс, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Лопатин
Уралмаш: Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон, Акрамов

Лучшую результативность в составе победителей показал канадский лёгкий форвард Дишон Пьерр. Своей команде он принёс 19 очков. Также в его активе четыре подбора и одна результативная передача. В составе «Уралмаша» сразу трое игроков набрали по 13 очков: Тайрелл Нэльсон, Джавонте Даглас и Хэйден Далтон.

В следующем туре регулярного чемпионата УНИКС на выезде сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится 14 октября. «Уралмаш» следующую встречу проведёт дома с «Автодором». Она состоится также 14 октября.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
