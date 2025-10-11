Единая лига: результаты матчей 11 октября

В субботу, 11 октября, прошёл очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Единая лига. Результаты на 11 октября:

«Самара» — «Бетсити Парма» — 57:107;

УНИКС — «Уралмаш» — 76:70.

В настоящий момент УНИКС вместе с МБА-МАИ являются единственными командами, которые одержали победу во всех матчах. Оба клуба выиграли три встречи.

Согласно регламенту турнира, клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА, в финальной серии победивший «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Ислам Махачев играет в баскетбол: