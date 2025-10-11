Единая лига: результаты матчей 11 октября

Скидки
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 11 октября, календарь, таблица

Аудио-версия:
В субботу, 11 октября, прошёл очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Единая лига. Результаты на 11 октября:

«Самара» — «Бетсити Парма» — 57:107;
УНИКС — «Уралмаш» — 76:70.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
57 : 107
Бетсити Парма
Пермский край
Самара: М. Кулагин - 11, Шейко - 8, Великородный - 8, Минченко - 7, Калинов - 6, Чеваренков - 4, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Чикарев - 2, Базоров
Бетсити Парма: Шашков - 18, Адамс - 15, Сандерс - 14, Фирсов - 14, Картер - 12, Захаров - 12, Свинин - 7, Адамс - 6, Якушин - 5, Ильницкий - 3, Стафеев - 1, Егоров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 70
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брайс, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Лопатин
Уралмаш: Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон, Акрамов

В настоящий момент УНИКС вместе с МБА-МАИ являются единственными командами, которые одержали победу во всех матчах. Оба клуба выиграли три встречи.

Согласно регламенту турнира, клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА, в финальной серии победивший «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
