Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил перспективы новичка «Майами» Влада Голдина в новом сезоне НБА

Владимир Гомельский оценил перспективы новичка «Майами» Влада Голдина в новом сезоне НБА
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив «Майами Хит» и игрока команды Владислава Голдина в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Майами» вряд ли пройдёт в плей-офф. А Голдин получит недостающий опыт в качестве запасного центрового», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Голдин не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, но подписал с «Майами» двусторонний контракт. В настоящий момент баскетболисту 24 года.

Материалы по теме
Владислав Голдин пропустил второй матч «Майами» во время предсезонки НБА

Влад Голдин показал, как готовится к сезону в НБА в бане:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android