Владимир Гомельский оценил перспективы новичка «Майами» Влада Голдина в новом сезоне НБА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив «Майами Хит» и игрока команды Владислава Голдина в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Майами» вряд ли пройдёт в плей-офф. А Голдин получит недостающий опыт в качестве запасного центрового», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Голдин не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, но подписал с «Майами» двусторонний контракт. В настоящий момент баскетболисту 24 года.

