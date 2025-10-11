Скидки
Евгений Пашутин высказался о разгромной победе с разницей в «+50» в матче с «Самарой»

Комментарии

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал разгромную победу в матче с «Самарой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Напомним, игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 107:57 в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
57 : 107
Бетсити Парма
Пермский край
Самара: М. Кулагин - 11, Шейко - 8, Великородный - 8, Минченко - 7, Калинов - 6, Чеваренков - 4, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Чикарев - 2, Базоров
Бетсити Парма: Шашков - 18, Адамс - 15, Сандерс - 14, Фирсов - 14, Картер - 12, Захаров - 12, Свинин - 7, Адамс - 6, Якушин - 5, Ильницкий - 3, Стафеев - 1, Егоров

«Хотел поздравить болельщиков, которые приехали сегодня нас поддержать, поздравить клуб и ребят. Мы не очень удачно начали сезон — проиграли матчи с Казанью и Нижним, но потом поговорили, с ЦСКА чуть улучшили защиту, это дало результат.

Сегодня, как и обсуждали, нужно было продолжать придерживаться своей защитной философии. В игре мы должны были отталкиваться от защиты: давление на мяч, ротация, коммуникация, взаимопомощь — всё это на протяжении всех сорока минут. Сегодня нам это удалось.

Мы пока ещё далеки от идеала, но защищаемся сейчас намного лучше, чем в первых матчах. В нападении стали лучше двигать мяч, не передерживали его, ребята почувствовали друг друга, распределили роли. Когда шесть игроков набирают по 10 и более очков — остановить такое нападение очень сложно. Мяч двигается, все имеют возможность завершить или продолжить атаку.

Стремимся к игре на уровне топовых клубов, у нас для этого всё есть: ростер, взаимопонимание, организация. Нужно ещё больше сплотиться и прибавлять от матча к матчу. Мы делаем шаги вперёд, но самые серьёзные испытания у нас ещё впереди», — приводит слова Пашутина пресс-служба пермского клуба.

В следующем туре регулярного чемпионата «Парма» на домашней площадке сыграет с «Автодором». Встреча состоится 18 октября и начнётся в 15:00 мск.

