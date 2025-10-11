Джален Рейнольдс первым среди легионеров преодолел отметку в 2500 очков в Единой лиге

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс преодолел отметку в 2500 очков в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. Он стал первым из иностранцев, кому удалось добиться этого.

К данному достижению Рейнольдс пришёл после матча регулярного чемпионата, в котором УНИКС принимал «Уралмаш» (76:70). В этой встрече американский центровой набрал 15 очков. Также в его активе три подбора и одна результативная передача.

Теперь на его счету в рамках Единой лиги в общей сложности 2506 очков. Джален выступает в чемпионате пятый год, четыре из которых – в составе казанской команды.

В следующем туре регулярного чемпионата УНИКС на выезде сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится 14 октября.

