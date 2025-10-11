Видео: Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА

Российский разыгрывающий и новичок клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин подписал рекламное соглашение с китайской компанией Li-Ning и будет выступать в кроссовках Way Of Wade XII от прославленного баскетболиста Дуэйна Уэйда.

«Сегодня в Макао состоялась презентация новой модели компании Li-Ning – Way Of Wade XII. Меня представили в качестве амбассадора компании, теперь я буду представлять линейку Way Of Wade. Благодарю руководство компании за доверие ко мне. Уже выбрал кроссовки, в которых начну сезон, конечно же, это Way Of Wade XII», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

Фото: https://t.me/its3gorr

