Игрок НБА Данкан Робинсон запустил фонд после самоубийства брата

Аудио-версия:
Баскетболист НБА Данкан Робинсон рассказал о смерти своего брата, 34 летнего Илая Робинсона, который в течение многих лет боролся с параноидной шизофренией и алкогольной зависимостью. Несмотря на лечение, госпитализации и десятки сеансов терапии, болезнь не отступила. 30 апреля 2025 года Илай покончил с собой, прыгнув с моста Пискатакуа в Нью-Гэмпшире.

После трагедии семья Робинсонов создала фонд Robinson Family Foundation, целью которого является помощь людям с психическими расстройствами, а также содействие их близким.

«Цель состоит в том, чтобы превратить эту боль в прогресс, и сделать так, чтобы имя Илая осталось в памяти», приводит слова Данкана NBC News.

Семья также поддерживает инициативы по улучшению системы психиатрической помощи и установке предупреждающих знаков на мостах региона.

Самые титулованные клубы НБА:

