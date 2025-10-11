Скидки
Главная Баскетбол Новости

Василий Карасёв высказался о предстоящем матче МБА-МАИ с «Локомотивом-Кубань» в ЕЛ

Василий Карасёв высказался о предстоящем матче МБА-МАИ с «Локомотивом-Кубань» в ЕЛ
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился ожиданиями о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча состоится в Москве завтра, 12 октября, и начнётся в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоит первая в сезоне игра с командой из топ-4, это хорошая проверка. «Локомотив-Кубань» в межсезонье заметно изменился, краснодарцы укомплектовались высококлассными игроками, есть хороший костяк российских игроков. Возможно, пока им не хватает сыгранности, есть некоторые сложности, которыми мы должны постараться воспользоваться. График плотный, матчи каждые три дня, но думаю, что нам удалось восстановиться после выезда в Нижний, к тому же, все находятся в равных условиях. Будем выходить на паркет и делать всё, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.

