Эксперт намекнул, что Леброн Джеймс имитирует травму перед стартом сезона НБА

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс высказался о травме лёгкого форварда Леброна Джеймса, из-за которой звезда «Лос-Анджелес Лейкерс», как ожидается, пропустит первые недели нового сезона НБА. Ранее сообщалось, что спортсмен столкнулся с воспалением седалищного нерва.

«С Леброном всё в порядке. Он просто обижается, бунтует. Ведёт себя как ребёнок по отношению к «Лейкерс». Всё из-за того, как, по его мнению, с ним обошлись. Он словно говорит: «Если Лука теперь главный, если меня больше нет в планах команды, тогда просто возьму мяч — и уйду домой». Мы слышали, что у него воспаление нерва, которое якобы переросло в ишиас. Но никто в истории спорта не был столь искусен в создании, преувеличении и инсценировке травм, как Леброн и его окружение», — сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?
В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:

