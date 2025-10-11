Скидки
Баскетбол

«У нас был крайне неудачный день». Перасович — после победы УНИКСа в матче с «Уралмашем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча прошла 11 октября в Казани и завершилась со счётом 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 15:13, 22:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 70
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Пьерр - 19, Бингэм - 16, Рейнольдс - 15, Ли - 9, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Брайс - 3, Захаров - 2, Абдулбасиров - 2, Илюк, Белоусов, Лопатин
Уралмаш: Даглас - 13, Далтон - 13, Нэльсон - 13, Герасимов - 10, Новиков - 9, Карданахишвили - 7, Петенев - 2, Ивлев - 2, Халдеев - 1, Пынько, Писклов, Акрамов

«Сегодня главное – победа. «Уралмаш» приехал с задачей – остановить наши быстрые переходы и оказывать давление. У нас был крайне неудачный день с точки зрения реализации. Когда раз за разом не забиваешь из открытых позиций, теряешь уверенность. В итоге игра превратилась в борьбу, хотя мы долгое время контролировали ход матча и владели солидным преимуществом», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

