Владимир Гомельский высказался о победе УНИКСа в матче с «Уралмашем» в Единой лиге

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Уралмашем». Встреча прошла 11 октября в Казани и завершилась со счётом 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 15:13, 22:17) в пользу хозяев площадки.

«Предыдущие два матча в чемпионате Единой лиги ВТБ казанский «Уникс» выиграл, что называется, за явным преимуществом. Но, собственно, такой игры, такого преимущества я и ожидал в игре с «Уралмашом». Тем более, что у екатеринбургской команды были потери в составе, причём потери серьёзные. И первая четверть не давала никаких сомнений в том, что казанцы добьются лёгкой победы.

В какой-то момент разрыв в счёте достиг 13 очков, ушли на первый перерыв и было заметно спокойствие главного тренера хозяев, Велимира Пирасовича, который вальяжно ставил задачи на вторую четверть перед своей командой, и нервное напряжение и эмоциональность тренера гостей. Во второй четверти случилось столкновение, в котором принимали участие чуть ли не полные пятёрки, находившиеся на площадке. Судьи с помощью игроков разняли эту драку и потом долго решали. Наказание оказалось массовым.

Два неспортивных «Уралмашу», один технический Бингэму за толчок соперника в грудь, это УНИКСу, и за что-то удалили с поля Андрюшу Лопатина, который, в принципе, наверное, один из самых мирных игроков в отечественном баскетболе. Но что произошло, то произошло. А дальше начался рывок «Уралмаша», который закончился тем, что счёт практически сравнялся. И, если честно, непонятно, куда подевались свойства снайперов хозяев, ну никто не мог забить из-за трёхочковой дуги, процент ужасающий.

Третья и четвёртая четверти проходили в равной борьбе. И я должен отметить, что в УНИКСе основную массу очков набрали игроки передней линии. Бингэм – 16, Дишон Пьерр – 19, ещё 15 добавил Рейнольдс. Откуда эти игроки забивают? Ну из трёхсекундной зоны. Бингэм практически всё из-под кольца и из этих 16 очков четыре данка забил. То есть получается, что у «Уралмаша» не было двух высокорослых игроков. Не смогли организовать защиту. Именно этим, наверное, объясняется, что «Уралмаш» несколько отрезков защищался зоной два-три. Всё равно не помогло.

С другой стороны, не было такой целостной картины защиты УНИКСа. Столько ошибок, большое количество потерь. И, честно говоря, так здорово смотрелись в первых двух матчах Ли и Брайс. А сегодня они были какие-то квёлые. Ну, в общем, в концовке сказался опыт и великолепная игра Димы Кулагина, который забил два важных мяча и отдал две классные результативные передачи. Этим-то и определилось преимущество УНИКСа на последней минуте матча. Думаю, что, в принципе, вот эта неровность в… ну что ли, классе игры. Она просто показывает, что новички УНИКСа пока не до конца понимают свою роль в команде. Хотя класс у них, несомненно, высокий», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.