Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский высказался о победе УНИКСа в матче с «Уралмашем» в Единой лиге

Владимир Гомельский высказался о победе УНИКСа в матче с «Уралмашем» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Уралмашем». Встреча прошла 11 октября в Казани и завершилась со счётом 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 15:13, 22:17) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 70
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Пьерр - 19, Бингэм - 16, Рейнольдс - 15, Ли - 9, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Брайс - 3, Захаров - 2, Абдулбасиров - 2, Илюк, Белоусов, Лопатин
Уралмаш: Даглас - 13, Далтон - 13, Нэльсон - 13, Герасимов - 10, Новиков - 9, Карданахишвили - 7, Петенев - 2, Ивлев - 2, Халдеев - 1, Пынько, Писклов, Акрамов

«Предыдущие два матча в чемпионате Единой лиги ВТБ казанский «Уникс» выиграл, что называется, за явным преимуществом. Но, собственно, такой игры, такого преимущества я и ожидал в игре с «Уралмашом». Тем более, что у екатеринбургской команды были потери в составе, причём потери серьёзные. И первая четверть не давала никаких сомнений в том, что казанцы добьются лёгкой победы.

В какой-то момент разрыв в счёте достиг 13 очков, ушли на первый перерыв и было заметно спокойствие главного тренера хозяев, Велимира Пирасовича, который вальяжно ставил задачи на вторую четверть перед своей командой, и нервное напряжение и эмоциональность тренера гостей. Во второй четверти случилось столкновение, в котором принимали участие чуть ли не полные пятёрки, находившиеся на площадке. Судьи с помощью игроков разняли эту драку и потом долго решали. Наказание оказалось массовым.

Два неспортивных «Уралмашу», один технический Бингэму за толчок соперника в грудь, это УНИКСу, и за что-то удалили с поля Андрюшу Лопатина, который, в принципе, наверное, один из самых мирных игроков в отечественном баскетболе. Но что произошло, то произошло. А дальше начался рывок «Уралмаша», который закончился тем, что счёт практически сравнялся. И, если честно, непонятно, куда подевались свойства снайперов хозяев, ну никто не мог забить из-за трёхочковой дуги, процент ужасающий.

Третья и четвёртая четверти проходили в равной борьбе. И я должен отметить, что в УНИКСе основную массу очков набрали игроки передней линии. Бингэм – 16, Дишон Пьерр – 19, ещё 15 добавил Рейнольдс. Откуда эти игроки забивают? Ну из трёхсекундной зоны. Бингэм практически всё из-под кольца и из этих 16 очков четыре данка забил. То есть получается, что у «Уралмаша» не было двух высокорослых игроков. Не смогли организовать защиту. Именно этим, наверное, объясняется, что «Уралмаш» несколько отрезков защищался зоной два-три. Всё равно не помогло.

С другой стороны, не было такой целостной картины защиты УНИКСа. Столько ошибок, большое количество потерь. И, честно говоря, так здорово смотрелись в первых двух матчах Ли и Брайс. А сегодня они были какие-то квёлые. Ну, в общем, в концовке сказался опыт и великолепная игра Димы Кулагина, который забил два важных мяча и отдал две классные результативные передачи. Этим-то и определилось преимущество УНИКСа на последней минуте матча. Думаю, что, в принципе, вот эта неровность в… ну что ли, классе игры. Она просто показывает, что новички УНИКСа пока не до конца понимают свою роль в команде. Хотя класс у них, несомненно, высокий», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Уралмаш» почти сотворил сказку. Но УНИКС — лидер Единой лиги, а Рейнольдс — в истории
«Уралмаш» почти сотворил сказку. Но УНИКС — лидер Единой лиги, а Рейнольдс — в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android