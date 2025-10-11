Скидки
Дончич назвал игроков НБА, которые вышли бы в финал потенциального турнира «один на один»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» словенский баскетболист Лука Дончич поделился мнением о потенциальном проведении турнира в формате «один на один» в рамках Матча всех звёзд НБА. Ранее некоторые инсайдеры отмечали, что подобный конкурс может появиться на Матче звёзд 2026 года. Словенский разыгрывающий «Лейкерс» назвал игроков, которые, по его мнению, могли бы встретиться в финале.

«Думаю, Виктор Вембаньяма будет там, потому что забить через него очень сложно. Второй кандидат, вероятно, Кайри Ирвинг. Его индивидуальные навыки просто сумасшедшие», — сказал Дончич на канале First We Feast в YouTube.

