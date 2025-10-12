Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич объяснил, почему участвовал в тренировках «Лейкерс» в ограниченном формате

26-летний словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, почему на этой неделе до сегодняшнего дня принимал участие в командных тренировках в ограниченном формате.

«Всё дело в том, что у меня были матчи сборной. Я играл больше месяца, и, очевидно, сезон будет длинный. Вот в чём причина», — сказал словенский баскетболист во время общения со СМИ.

Отметим, что игроки, которые возвращаются с международных турниров, часто проходят адаптационный период, чтобы снизить риск травм и перегрузок на старте регулярного чемпионата.

Ранее Дончич назвал игроков НБА, которые вышли бы в финал потенциального турнира «один на один».

