Лука Дончич высказался об ожидаемом пропуске Леброном Джеймсом старта сезона НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу травмы лёгкого форварда команды Леброна Джеймса. Ранее сообщалось, что 40-летний ветеран во время межсезонья столкнулся с воспалением седалищного нерва, из-за чего может пропустить первые матчи нового сезона НБА.

«Это серьёзная перемена. Ведь он великолепный игрок и может сильно нам помочь. Но в конечном итоге наша ментальность должна строиться на принципе, что каждый должен продолжать делать свою работу», — сказал Дончич во время общения со СМИ.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: