Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: Леброн Джеймс получил пинок от «Лейкерс»

Эксперт: Леброн Джеймс получил пинок от «Лейкерс»
Комментарии

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс иронично высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброну дали пинок. И кто бы вы думали это сделал? Сами «Лейкерс». Я говорил, что это произойдёт. Для меня это было ясно и в то же время шокирующе, ведь когда «Лейкерс» продлевали контракт с Лукой, они протянули ему руку, словно говоря: «Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы ты чувствовал себя довольным как новое лицо этой франшизы», — сказал Бэйлесс на канале в YouTube.

Ранее Бэйлесс высказался о травме Джеймса, из-за которой тот, как ожидается пропустит первые матчи нового сезона НБА.

Сейчас читают:
Эксперт намекнул, что Леброн Джеймс имитирует травму перед стартом сезона НБА

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android