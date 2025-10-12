Эксперт: Леброн Джеймс получил пинок от «Лейкерс»

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс иронично высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброну дали пинок. И кто бы вы думали это сделал? Сами «Лейкерс». Я говорил, что это произойдёт. Для меня это было ясно и в то же время шокирующе, ведь когда «Лейкерс» продлевали контракт с Лукой, они протянули ему руку, словно говоря: «Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы ты чувствовал себя довольным как новое лицо этой франшизы», — сказал Бэйлесс на канале в YouTube.

Ранее Бэйлесс высказался о травме Джеймса, из-за которой тот, как ожидается пропустит первые матчи нового сезона НБА.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: