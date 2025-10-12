Александр Секулич высказался о предстоящем матче «Зенита» и ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился ожиданиями о предстоящем матче с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоится 12 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.



Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва

«Матчи с ЦСКА всегда интересные и эмоциональные. Мы рассчитываем на аншлаг и бурную поддержку болельщиков. Нам нужна их поддержка, чтобы они стали нашим шестым игроком. Особенно сейчас, когда нам очень не везёт с травмами.

Я ожидаю от игроков, которые доступны и готовы бороться, дополнительных усилий, чтобы преодолеть все трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

