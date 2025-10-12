Скидки
МБА-МАИ — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
14:00 Мск
Баскетбол Новости

Александр Секулич высказался о предстоящем матче «Зенита» и ЦСКА в Единой лиге

Александр Секулич высказался о предстоящем матче «Зенита» и ЦСКА в Единой лиге
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился ожиданиями о предстоящем матче с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоится 12 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ходом встречи вы сможете в нашем Матч-центре или по ссылке.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
«Матчи с ЦСКА всегда интересные и эмоциональные. Мы рассчитываем на аншлаг и бурную поддержку болельщиков. Нам нужна их поддержка, чтобы они стали нашим шестым игроком. Особенно сейчас, когда нам очень не везёт с травмами.

Я ожидаю от игроков, которые доступны и готовы бороться, дополнительных усилий, чтобы преодолеть все трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

