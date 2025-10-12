Скидки
МБА-МАИ — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Лука Дончич сравнил американских и международных игроков НБА

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением об американских игроках, выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), и спортсменах с других стран мира.

«Думаю, уровень международного баскетбола становится всё выше и выше. Это захватывающе, потому что теперь весь мир следит за НБА из-за большого числа игроков со всего мира. Конечно, американские баскетболисты остаются невероятными. Но и мы прогрессируем», — сказал Дончич на канале First We Feast в YouTube.

Ранее Дончич высказался об ожидаемом пропуске Леброном Джеймсом старта сезона НБА.

