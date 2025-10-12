Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА с «Зенитом» в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего матча с петербургским «Зенитом». Команды сыграют в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча пройдёт 12 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 по московскому времени.
«Зенит» — один из наших главных соперников в борьбе за чемпионский титул, а арена в Санкт-Петербурге — одна из самых сложных для гостей. Потому ожидаем сложного матча», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Перед очным матчем «Зенит» и ЦСКА приняли участие в двух играх, в которых одержали одну победу и потерпели одно поражение.