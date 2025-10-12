Скидки
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Предсезонка НБА: результаты 12 октября

Предсезонка НБА: результаты 12 октября
Комментарии

Сегодня, 12 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 12 октября:

  • «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:101.
  • «Мемфис Гриззлиз» — «Атланта Хоукс» — 116:122.
  • «Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 116:120.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).

Комментарии
