Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Бруклине», за который выступает Дёмин, рассказали о стратегии на новый сезон НБА

В «Бруклине», за который выступает Дёмин, рассказали о стратегии на новый сезон НБА
Комментарии

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай высказался по поводу подхода своей команды к сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Отметим, что за «Бруклин» также выступает 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который был выбран на минувшем драфте НБА под общим восьмым номером.

«Сейчас мы находимся на этапе перестройки. В этом году мы использовали все наши драфт-пики — у нас их было пять. На 2026 год у нас остаётся только наш собственный пик, и мы хотим, чтобы он оказался как можно более ценным. Думаю, вы уже догадываетесь, какой стратегии мы будем придерживаться. При всём этом у нас уже сейчас собрана хорошая молодая команда», — рассказал Цай на YouTube-канале All-In Podcast.

Сейчас читают:
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android