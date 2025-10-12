В «Бруклине», за который выступает Дёмин, рассказали о стратегии на новый сезон НБА

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай высказался по поводу подхода своей команды к сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Отметим, что за «Бруклин» также выступает 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который был выбран на минувшем драфте НБА под общим восьмым номером.

«Сейчас мы находимся на этапе перестройки. В этом году мы использовали все наши драфт-пики — у нас их было пять. На 2026 год у нас остаётся только наш собственный пик, и мы хотим, чтобы он оказался как можно более ценным. Думаю, вы уже догадываетесь, какой стратегии мы будем придерживаться. При всём этом у нас уже сейчас собрана хорошая молодая команда», — рассказал Цай на YouTube-канале All-In Podcast.