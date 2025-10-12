Единая лига: расписание матчей 12 октября

Сегодня, 12 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 12 октября

14:00 мск — МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань»;

18:00 мск — «Зенит» — ЦСКА.

На сегодняшний день из 11 команд восемь коллективов провели три игры, ЦСКА и «Зенит» — по две, а «Бетсити Парма» — четыре. Лидером сезона на момент публикации новости является казанский УНИКС — три победы в трёх матчах.

На втором месте МБА-МАИ с таким же показателем побед. Это две единственные команды нового сезона, не потерпевшие ни одного поражения. «Самара» и «Енисей» — единственные клубы, кто ни разу не выиграл.