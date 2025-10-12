Единая лига: расписание матчей 12 октября
Сегодня, 12 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание на 12 октября
14:00 мск — МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань»;
18:00 мск — «Зенит» — ЦСКА.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Барашков - 17, Певнев - 13, Савков - 11, Зайцев - 11, Платунов - 8, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Воронов - 1, Комолов, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Миллер - 33, Хантер - 10, Темиров - 9, Хэмм - 9, Самойленко - 9, Коновалов - 7, Попов - 4, Робертсон - 3, Квитковских - 2, Шеянов - 2, Рябков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов
На сегодняшний день из 11 команд восемь коллективов провели три игры, ЦСКА и «Зенит» — по две, а «Бетсити Парма» — четыре. Лидером сезона на момент публикации новости является казанский УНИКС — три победы в трёх матчах.
На втором месте МБА-МАИ с таким же показателем побед. Это две единственные команды нового сезона, не потерпевшие ни одного поражения. «Самара» и «Енисей» — единственные клубы, кто ни разу не выиграл.
