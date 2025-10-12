«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча

В воскресенье, 12 октября, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоится центральный матч, в котором санкт-петербургский «Зенит» будет принимать московский ЦСКА. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ», на официальном сайте Единой лиги и группе «ВКонтакте» российского турнира. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи и осветит все события, связанные с матчем.
Сине-бело-голубые и армейцы единственные на данный момент команды, которые провели две встречи. Соотношение побед и поражений у обоих клубов 1-1. «Зенит» крупно уступил УНИКСу, а армейцы — «Бетсити Парме».