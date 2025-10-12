Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ — Зенит — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча

«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча
Комментарии

В воскресенье, 12 октября, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоится центральный матч, в котором санкт-петербургский «Зенит» будет принимать московский ЦСКА. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ», на официальном сайте Единой лиги и группе «ВКонтакте» российского турнира. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи и осветит все события, связанные с матчем.

Сине-бело-голубые и армейцы единственные на данный момент команды, которые провели две встречи. Соотношение побед и поражений у обоих клубов 1-1. «Зенит» крупно уступил УНИКСу, а армейцы — «Бетсити Парме».

Материалы по теме
Все интриги суперматча ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге. Что реально решит исход встречи?
Все интриги суперматча ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге. Что реально решит исход встречи?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android