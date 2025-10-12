Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Лучшие кроссовки на свете». Лука Дончич подарил игрокам «Лейкерс» свои Luka 4

26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», подарил своим одноклубникам именные кроссовки Luka 4, выпускающиеся под брендом Jordan.

«Лучшие кроссовки на свете», — отреагировал на подарок игрок «озёрников» Кристофер Мэньон.

Лука перешёл в состав «Лос-Анджелеса» 2 февраля 2025 года в результате громкого обмена между «озёрниками» и «Даллас Маверикс», в результате которого звёздный форвард и чемпион лиги Энтони Дэвис уехал в техасский коллектив.

Регулярный сезон начнётся в ночь на 22 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года. Проведение Кубка НБА запланировано на ноябрь и декабрь 2025 года.

