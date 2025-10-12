Вице-президент ЦСКА — о «Зените»: удивили оба поражения — и от нас, и от УНИКСа

Вице‑президент московского ЦСКА Наталия Фураева высказалась о предстоящем центральном матче тура Единой лиги ВТБ армейцев с «Зенитом».
«Удивили оба поражения «Зенита» — и от нас в Суперкубке, и недавнее в матче с УНИКСом. Но уверена, что обольщаться точно не стоит. Состав их команды очень достойный, нужна сыгранность, а это дело времени. Ожидаю интересной игры в предстоящем матче», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».
Сине-бело-голубые и армейцы единственные на данный момент команды Единой лиги, которые провели две встречи. Соотношение побед и поражений у обоих клубов 1-1. «Зенит» крупно уступил УНИКСу, а армейцы — «Бетсити Парме».