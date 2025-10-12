«Может быть коварной». Редик прокомментировал травму Леброна перед стартом НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился мнением о травме форварда клуба Леброна Джеймса, из-за которой он пропустит старт сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Вы надеетесь, что он скоро вернётся. Такая травма может быть коварной», — написал Редик в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что у Леброна было выявлено воспаление седалищного нерва, из-за которого форвард выбыл на три-четыре недели. Лишь после истечения этого времени состояние Джеймса будет пересмотрено.

22 октября в 5:00 мск «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА начнёт для себя сезон матчем с «Голден Стэйт Уорриорз».