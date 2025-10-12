Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Может быть коварной». Редик прокомментировал травму Леброна перед стартом НБА

«Может быть коварной». Редик прокомментировал травму Леброна перед стартом НБА
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился мнением о травме форварда клуба Леброна Джеймса, из-за которой он пропустит старт сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Вы надеетесь, что он скоро вернётся. Такая травма может быть коварной», — написал Редик в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что у Леброна было выявлено воспаление седалищного нерва, из-за которого форвард выбыл на три-четыре недели. Лишь после истечения этого времени состояние Джеймса будет пересмотрено.

22 октября в 5:00 мск «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА начнёт для себя сезон матчем с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android