БК Зенит — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Баскетбол Новости

Тренер «Лейкерс» Редик сообщил, сколько матчей проведёт Дончич в предсезонке НБА

Тренер «Лейкерс» Редик сообщил, сколько матчей проведёт Дончич в предсезонке НБА
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, в скольких играх в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) появится на паркете разыгрывающий команды Лука Дончич.

По информации USA TODAY, Редик сказал, что Дончич примет участие в двух матчах из оставшихся четырёх в предсезонке. В каких точно Лука появится на паркете — тренер не сообщил.

Напомним, Дончич в межсезонье сильно изменился внешне, сбросив вес. На Евробаскете-2025 разыгрывающий сборной Словении в среднем набирал 34,7 очка за игру, дойдя с национальной командой до четвертьфинала турнира.

Регулярный чемпионат стартует для «Лейкерс» матчем с «Голден Стэйт Уорриорз», который начнётся 22 октября в 5:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
